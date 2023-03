(Lucio Dalla, 4 marzo 1943)

Per chi ascolta musica da qualche decennio, la data del 4 marzo è legata a una certa canzone, ma soprattutto all’artista che la cantò: Lucio Dalla, che nacque proprio il 4 marzo del 1943 a Bologna e nel 2023 avrebbe compiuto 80 anni. “4/3/1943” fu scritta assieme alla Nuova Equipe 84 e all’autrice Paola Pallottino: Dalla la presentò al Festival di Sanremo del 1971, dove si piazzò al terzo posto.

Dice che era un bell’uomo e veniva,

veniva dal mare

parlava un’altra lingua,

però sapeva amare

e quel giorno lui prese a mia madre

sopra un bel prato

l’ora più dolce prima di essere ammazzato

Così lei restò sola nella stanza,

la stanza sul porto

con l’unico vestito ogni giorno più corto

e benché non sapesse il nome

e neppure il paese

mi aspettò come un dono d’amore fin dal primo mese

Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma

le strofe di taverna,

le cantò la ninna nanna

e stringendomi al petto che sapeva,

sapeva di mare

giocava a fare la donna con il bimbo da fasciare.

E forse fu per gioco o forse per amore

che mi volle chiamare come nostro Signore

Della sua breve vita il ricordo più grosso

è tutto in questo nome

che io mi porto addosso

E ancora adesso che gioco a carte

e bevo vino

per la gente del porto

mi chiamo Gesù bambino

e ancora adesso che gioco a carte

e bevo vino

per la gente del porto

mi chiamo Gesù bambino

e ancora adesso che gioco a carte

e bevo vino

per la gente del porto

mi chiamo Gesù Bambino