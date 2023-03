È stato trovato il corpo di un bambino morto nel naufragio a Cutro

Sabato mattina la Guardia costiera e i vigili del fuoco hanno recuperato in mare il corpo di un bambino che si trovava sul peschereccio naufragato domenica scorsa al largo di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, in Calabria. Il bambino, che si ritiene avesse circa tre anni, era stato notato da alcuni volontari che si trovavano sulla spiaggia del paese: è uno dei quindici minorenni trovati morti e la sessantanovesima persona migrante morta a causa del naufragio. Al momento il bambino non è stato identificato. Ci sono ancora alcune decine di dispersi.

