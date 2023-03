Il parlamento della Finlandia ha approvato l’adesione del paese alla NATO

Mercoledì il parlamento della Finlandia ha approvato a larga maggioranza l’adesione del paese alla NATO, l’alleanza militare che comprende una parte dei paesi occidentali e in cui la Finlandia aveva scelto per oltre settant’anni di non entrare.

Il governo finlandese aveva però cambiato idea lo scorso anno in seguito alle minacce provenienti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, e a luglio era stata formalmente invitata a entrare nell’alleanza, insieme alla Svezia. L’approvazione del parlamento – con 184 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto – era l’ultimo passaggio necessario da parte finlandese, ma perché la Finlandia diventi ufficialmente un paese membro della NATO l’adesione deve essere ratificata dai parlamenti degli altri paesi dell’alleanza: al momento manca solo l’approvazione dei parlamentari di Ungheria e Turchia.

