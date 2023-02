La rarissima nevicata a Los Angeles

Tra giovedì e venerdì una tempesta invernale ha raggiunto la California, interessando aree in cui non si verificavano eventi simili da decenni. Sulle montagne intorno a Los Angeles, in particolare, è stata emessa la prima allerta per una bufera di neve dal 1989: sono previsti un metro e mezzo di neve e venti fortissimi. Nel frattempo ha già iniziato a nevicare in alcune zone della città dal clima tradizionalmente molto mite, come Hollywood.

Il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, ha consigliato a chi abita sui monti intorno a Los Angeles di restare in casa, e in diverse zone la tempesta invernale ha già provocato blocchi del traffico. Il Grapevine, un passo di montagna a nord di Los Angeles, è rimasto chiuso per oltre 12 ore; sempre vicino a Los Angeles, la polizia stradale ha chiuso un tratto della Interstate 5, la strada che va dal Messico al Canada passando per la California.

Sulle San Bernardino Mountains, catena montuosa a circa 140 chilometri da Los Angeles, la neve ha coperto le strade e quasi sommerso le automobili parcheggiate. Nella contea di Los Angeles il servizio meteorologico nazionale ha previsto anche possibili inondazioni in zone urbane e autostrade. Nel frattempo, nel sud est della contea, un tornado ha già abbattuto alcuni alberi.

Si teme che la possibile bufera di neve abbia effetti simili o peggiori di quella del 1989, ricordata per la sua particolare intensità, oltre che perché finora era stata l’ultima nella zona. La nevicata si era estesa da Malibu, città costiera della contea, fino a Palm Springs, oltre le San Bernardino Mountains: sulle zone montane la neve aveva raggiunto il metro d’altezza, meno di quanto previsto questa volta, e c’erano stati almeno 10 morti.

In gran parte della California le temperature hanno già raggiunto livelli bassissimi e storici: a San Francisco circa 3 gradi, la temperatura più bassa dal 2009. Sono state emesse allerte anche nella contea di Ventura, confinante con quella di Los Angeles, e nel frattempo la tempesta invernale ha colpito anche altri stati americani, tra cui Michigan e Nevada. Le raffiche di vento hanno portato alla cancellazione di centinaia di voli negli aeroporti di tutti gli Stati Uniti, migliaia di case e uffici sono rimaste senza corrente e per ora sono morte almeno tre persone (in Michigan, Minnesota e Oregon).