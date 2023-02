Le foto della camera ardente di Maurizio Costanzo

Sabato mattina è stata aperta al pubblico la camera ardente di Maurizio Costanzo, uno dei più noti conduttori televisivi italiani, morto venerdì a 84 anni. La camera ardente è stata allestita nella Sala della Protomoteca, nel palazzo del Campidoglio, a Roma: resterà aperta fino a domenica, dalle 10 alle 18. Il funerale sarà lunedì 27 febbraio alle 15, alla chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, sempre a Roma.

Oltre alla moglie di Costanzo, Maria De Filippi, e ai figli Saverio, Camilla e Gabriele, hanno presenziato alla camera ardente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi e molti attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Valerio Mastandrea, Paola Barale, Rosario Fiorello e Mara Venier.

Costanzo era nato a Roma il 28 agosto del 1938. Nei suoi quasi cinquant’anni di carriera in Rai e in Mediaset contribuì a portare in Italia il format dei talk show, specialmente con il suo longevo programma Maurizio Costanzo Show, andato in onda con alcune interruzioni a partire dal 1982. È stato un pezzo di storia della televisione italiana, uno dei primi programmi a mescolare personaggi famosi e meno famosi, a trattare nello stesso contesto e spesso nella stessa puntata temi alti e bassi. Si alternavano discussioni di politica, arte, cultura, letteratura a questioni legate a gossip ed episodi di cronaca, c’erano interviste a personaggi televisivi, a magistrati e alla cosiddetta “gente comune”.

