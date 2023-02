Venerdì sono stati consegnati all’Ucraina i primi carri armati Leopard 2, inviati dalla Polonia. I Leopard 2 sono carri armati di produzione tedesca a disposizione degli eserciti di vari paesi europei, e per molti mesi il governo ucraino li aveva richiesti per affrontare meglio la resistenza all’invasione russa. Alcuni paesi europei, a partire dalla Polonia, si erano detti da subito pronti a inviare all’Ucraina i Leopard 2 in loro dotazione, ma erano stati bloccati perché i contratti di fornitura prevedevano che per inviare i Leopard a un altro stato fosse necessaria l’autorizzazione della Germania, il paese produttore.

La situazione di stallo si era sbloccata solo a fine gennaio, quando gli Stati Uniti avevano annunciato che avrebbero inviato i propri carri armati M1 Abrams all’Ucraina e anche la Germania aveva quindi deciso di autorizzare infine l’invio dei Leopard 2. Oltre alla Polonia anche la Germania e altri paesi, nelle prossime settimane e mesi, invieranno Leopard all’Ucraina.