Due palestinesi sono stati uccisi nel corso di un’operazione militare dell’esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania

Mercoledì mattina due palestinesi sono stati uccisi nel corso di un’operazione militare dell’esercito israeliano nella città di Nablus, in Cisgiordania, la fascia di territorio che Israele occupa in parte dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come propria. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 10 l’esercito israeliano aveva circondato un palazzo in cui sospettava si nascondesse un presunto terrorista palestinese: in quel momento sono iniziati scontri tra alcuni palestinesi che abitano nella zona e i soldati israeliani, che hanno risposto sparando. Nell’operazione almeno altri 25 palestinesi sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco sparati dai soldati israeliani: quattro di loro sarebbero in gravi condizioni.