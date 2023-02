Un gruppo terrorista islamico ha ucciso 51 soldati in un’imboscata in Burkina Faso

Almeno 51 soldati sono stati uccisi in un’imboscata nel nord del Burkina Faso: l’attacco è avvenuto venerdì ma la notizia è stata diffusa solo lunedì. L’attacco è avvenuto nei pressi della provincia di Oudalan, al confine con il Mali, e secondo le autorità del paese è stato compiuto da un gruppo terrorista islamico. L’esercito del Burkina Faso ha fatto sapere di aver risposto con una controffensiva aerea in cui ha ucciso 160 sospetti terroristi, che si trovavano a bordo di auto e motociclette mentre stavano cercando di fuggire verso il Mali. Il nord del Burkina Faso è da tempo una zona in cui è molto attivo il terrorismo islamico: negli ultimi anni ha provocato la morte di migliaia di civili e costretto circa due milioni di persone (su 22 milioni di abitanti) ad abbandonare le proprie case.