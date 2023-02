Gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro oggetto volante non identificato, il quarto nel giro di pochi giorni

Domenica gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro oggetto volante non identificato che si trovava ad alta quota sopra il Lago Huron, tra il Canada e il Michigan, negli Stati Uniti: lo hanno fatto sapere fonti del governo americano, secondo cui l’abbattimento sarebbe stato ordinato dallo stesso presidente Joe Biden. L’oggetto è stato abbattuto da un F-16 statunitense.

È il quarto episodio di questo tipo nel giro di pochi giorni. Il primo era stato il pallone aerostatico cinese, che secondo il Dipartimento di Stato americano era uno strumento di spionaggio ed era stato abbattuto a inizio febbraio sull’oceano Atlantico al largo del South Carolina. Il secondo episodio aveva riguardato un oggetto non identificato abbattuto sul nord dell’Alaska, in una regione poco abitata: se ne sa ancora poco, il dipartimento della Difesa statunitense non ha ancora diffuso molte informazioni in merito, ha solo fatto sapere che aveva dimensioni molto inferiori a quelle del pallone aerostatico cinese. Il terzo era stato, sabato sera, un altro oggetto non identificato che stava sorvolando il Canada. In tutti questi casi verranno ora svolte indagini per chiarire la natura esatta degli oggetti, chi li aveva inviati e a cosa servivano.