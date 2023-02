Gli Stati Uniti hanno abbattuto un oggetto non meglio identificato che volava ad alta quota sopra l’Alaska

Il dipartimento della Difesa statunitense ha fatto sapere di aver abbattuto un oggetto che volava ad alta quota sopra l’Alaska venerdì sera. Durante una conferenza stampa del governo il portavoce del dipartimento John Kirby ha detto che aveva un volume simile a quello di «una piccola automobile», dunque «molto, molto più piccolo» del pallone aerostatico cinese abbattuto sabato al largo della costa del South Carolina. L’oggetto si trovava a circa 12mila metri di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio i voli civili, ha spiegato Kirby, quindi dato che era sopra un’area poco popolata Biden ne ha ordinato l’abbattimento, «per eccesso di cautela». In precedenza un caccia si era avvicinato all’oggetto e l’equipaggio aveva potuto constatare che non c’erano persone a bordo.

Per il momento non si sa da dove provenisse l’oggetto, né se fosse coinvolto in attività di spionaggio. Kirby ha detto che l’intelligence americana era a conoscenza della sua presenza da giovedì.