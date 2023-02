Gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro oggetto volante non identificato che si trovava ad alta quota sopra il Canada

Sabato sera il Canada e gli Stati Uniti hanno annunciato di aver abbattuto un altro oggetto volante non identificato che si trovava ad alta quota sopra il Canada, nella regione nordoccidentale dello Yukon. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha scritto su Twitter di aver dato lui l’autorizzazione agli aerei da caccia statunitensi e canadesi di decollare e fare fuoco sull’oggetto, dopo aver parlato con il presidente statunitense Joe Biden. L’oggetto è stato abbattuto da un F-22 statunitense.

È il terzo episodio di questo tipo nel giro di pochi giorni. Il primo era stato il pallone aerostatico cinese, che secondo il Dipartimento di Stato americano era uno strumento di spionaggio ed era stato abbattuto a inizio febbraio sull’oceano Atlantico al largo del South Carolina. Il secondo era stato abbattuto sul nord dell’Alaska, in una regione poco abitata: se ne sa ancora poco, il dipartimento della Difesa statunitense non ha ancora diffuso molte informazioni in merito, ha solo fatto sapere che aveva dimensioni molto inferiori a quelle del pallone aerostatico cinese.

Per quanto riguarda il terzo oggetto volante abbattuto, la ministra della Difesa canadese Anita Anand ha invece detto che era a sua volta più piccolo del pallone aerostatico, ma di forma cilindrica. Non ci sono ancora informazioni aggiuntive sulla sua natura: un portavoce del dipartimento della Difesa statunitense, il generale di brigata Patrick Ryder, ha detto che l’FBI e le autorità canadesi collaboreranno per indagare sui resti dell’oggetto.