Sono più di 33mila le persone morte a causa del terremoto in Turchia e Siria

Domenica la Turchia ha fatto sapere che sono 29.605 le persone morte a causa del terremoto di lunedì in Turchia, secondo il conteggio più aggiornato dei corpi ritrovati sotto le macerie. Gli aggiornamenti sul numero delle vittime arrivano più lentamente dalla Siria, l’altro paese colpito dal terremoto, dove però per il momento si sa che sono morte almeno 3.500 persone. In totale dunque i morti sono più di 33mila, ma è sicuro che in realtà siano di più anche perché dalla Siria non arrivano informazioni aggiornate da venerdì.

Martin Griffiths, capo dell’ufficio per gli aiuti umanitari e per le emergenze delle Nazioni Unite, ha detto al Al Jazeera che il numero dei morti per il terremoto potrebbe anche raddoppiare nei prossimi giorni: «Non abbiamo neanche iniziato a contare il numero di persone morte».