L’Italia di rugby è stata battuta 31-14 dall’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby ha perso 31-14 a Twickenham contro l’Inghilterra nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. Dopo una prima mezzora di gioco sofferta ma combattuta, la partita dell’Italia è stata compromessa dall’infortunio del capitano Michele Lamaro e dall’inferiorità numerica temporanea per il cartellino giallo dato a Lorenzo Cannone. L’Inghilterra ne ha saputo approfittare segnando tre mete e ha terminato il primo tempo in vantaggio 19-0.

Nella ripresa l’Italia ha reagito ed è andata subito in meta con Marco Riccioni. Da lì in avanti la partita è stata molto più combattuta: l’Italia si è riportata sotto nel punteggio con un’altra meta, di Alessandro Fusco, ma nel finale l’Inghilterra ha chiuso la gara sul 31-14.

Con il risultato di oggi l’Italia rimane penultima in classifica con un punto, davanti al Galles. La prossima giornata del Sei Nazioni è in programma tra due settimane. L’Italia giocherà sabato 25 a Roma contro l’Irlanda prima in classifica dopo la vittoria di ieri contro la Francia.