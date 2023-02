Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali è stata del 9,2 per cento in Lombardia e del 7,4 per cento nel Lazio

Alle 12 l’affluenza parziale per le elezioni regionali che si stanno tenendo oggi è stata del 9,2 per cento degli aventi diritto al voto in Lombardia e del 7,4 per cento nel Lazio. Sia in Lombardia che nel Lazio i seggi rimarranno aperti fino alle 23, per poi riaprire lunedì, dalle 7 alle 15. Alle elezioni regionali del 2018 l’affluenza alla stessa ora era stata del 20,4 per cento in Lombardia e del 15,9 per cento nel Lazio, ma si votava in un solo giorno e in concomitanza con le elezioni politiche.

Con il voto di questo fine settimana si rinnoveranno i consigli regionali e si eleggeranno i nuovi presidenti di Lombardia e Lazio: i candidati in Lombardia sono il presidente uscente Attilio Fontana per la destra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, e Letizia Moratti per Azione-Italia Viva; nel Lazio invece i candidati sono Francesco Rocca per la destra, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5S.

