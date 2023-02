La polizia neozelandese ha sequestrato 3 tonnellate e mezzo di cocaina che galleggiavano nell’oceano Pacifico

Mercoledì la polizia della Nuova Zelanda ha detto di aver trovato 3 tonnellate e mezzo di cocaina che galleggiavano in una zona remota dell’oceano Pacifico: è il più grande sequestro di droga nella storia del paese. La polizia neozelandese stava indagando da dicembre su alcuni movimenti sospetti di imbarcazioni nel Pacifico: ancora non ha individuato i responsabili, ma la grandezza del carico ha fatto ipotizzare che appartenesse a un’organizzazione internazionale di trafficanti.

La droga si trovava vicino a una boa, dove molto probabilmente doveva essere ritirata, ma è stata intercettata da una nave della marina militare prima che potesse succedere. Era imballata in 81 grossi pacchi che galleggiavano. Secondo il commissario della polizia neozelandese Andrew Coster, 3 tonnellate e mezzo di cocaina sono sufficienti a soddisfare il mercato australiano per circa un anno e quello neozelandese per 30 anni.