Netflix ha annunciato nuove misure per limitare la condivisione degli account in Canada, Spagna, Portogallo e Nuova Zelanda

Mercoledì la piattaforma di streaming Netflix ha annunciato nuove misure per limitare la condivisione di account in Canada, Spagna, Portogallo e Nuova Zelanda. In questi paesi potranno usare lo stesso account al prezzo attuale solo le persone che vivono nella stessa casa. Gli utenti con piani “standard” e “premium” potranno aggiungere altre persone all’abbonamento, fino a un massimo di due,, pagando un sovrapprezzo per ciascuna: in Spagna per esempio sarà di 5,99 euro, rispetto all’abbonamento standard di 12,99 euro e a quello premium di 17,99 euro. Non potranno farlo in ogni caso gli utenti abbonati a Netflix con il piano “base”, quello che costa meno e in cui si vede anche la pubblicità.

Netflix sta pensando da tempo di introdurre restrizioni alla condivisione di account in tutto il mondo, dal momento che negli ultimi anni sta avendo difficoltà ad attrarre nuovi abbonati per via dell’enorme concorrenza nel mercato dello streaming. La scorsa settimana aveva introdotto regole simili in Cile, Costa Rica e Perù, e un suo portavoce aveva detto che la società non aveva ancora deciso se estenderle anche ad altri paesi. Le ultime decisioni fanno pensare che Netflix abbia in piano di farlo.