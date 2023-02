È stato condannato all’ergastolo David Carrick, l’ex poliziotto inglese responsabile di decine di violenze sessuali

Martedì in Inghilterra è stato condannato all’ergastolo l’ex poliziotto David Carrick, che aveva ammesso di aver compiuto quando era in servizio decine di violenze sessuali contro almeno 12 donne tra il 2003 e il 2020, approfittando del proprio ruolo per intimorirle e per scoraggiarle a denunciarlo: dovrà scontare una pena complessiva di almeno 32 anni di detenzione. Carrick aveva ammesso la sua responsabilità in 85 casi di violenze, tra cui 24 stupri.

Carrick ha 48 anni e fa parte dal 2001 della Polizia Metropolitana di Londra, il più grande dipartimento di polizia del Regno Unito. Nel 2009 era stato promosso nella PaDP, un’unità speciale della Polizia Metropolitana che si occupa della protezione di importanti sedi governative e diplomatiche. Nel 2021 era stato sospeso dal servizio e arrestato dopo che una donna lo aveva accusato di averla violentata. Le donne violentate da Carrick avevano raccontato di essere state costrette ad atti degradanti e di essere state più volte sequestrate e rinchiuse dentro piccoli armadi: l’uomo poi le convinceva a non denunciare sostenendo che non sarebbero mai state credute, visto il suo ruolo importante all’interno delle forze dell’ordine.

Il caso ha alimentato il dibattito in corso da qualche anno nel Regno Unito sul sessismo e la misoginia delle forze dell’ordine, già emerso con il rapimento, lo stupro e l’omicidio a Londra di Sarah Everard: anche in quel caso il responsabile era stato un agente di polizia, poi condannato all’ergastolo.