Niccolò Figà-Talamanca, coinvolto nel caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato dal carcere belga in cui si trovava

Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale della ong No Peace Without Justice, che era stato arrestato in relazione al grosso caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato senza condizioni, secondo fonti del quotidiano belga L’Echo. Figà-Talamanca era in carcere in Belgio dal 9 dicembre (fatta eccezione per alcun giorni in cui era potuto uscire a patto che utilizzasse un braccialetto elettronico per il controllo dei suoi spostamenti), con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro.

Al momento non sono ancora stati diffusi i motivi per cui è stato rilasciato, ma secondo le fonti dell’Echo un giudice avrebbe deciso di lasciarlo libero dopo alcune dichiarazioni di Antonio Panzeri, l’ex parlamentare coinvolto nel caso che ha ammesso di aver pagato una somma tra i 120mila e i 140mila euro al parlamentare belga di origine italiana Marc Tarabella e ha firmato un accordo per collaborare con la procura che sta indagando in cambio di uno sconto di pena.