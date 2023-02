È morto a 88 anni lo stilista spagnolo Paco Rabanne, noto per la sua azienda di moda creata negli anni Sessanta e per una popolare omonima linea di profumi. Rabanne nacque a Pasaia, città della comunità autonoma dei Paesi Baschi. Sua madre lavorava come sarta nell’azienda di moda dello stilista basco Cristóbal Balenciaga, e quando quest’ultimo in seguito all’inizio della guerra civile spagnola lasciò la Spagna per trasferirsi a Parigi lo stesso fece anche la famiglia di Rabanne.

In Francia Paco Rabanne cominciò a lavorare nella moda realizzando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga e creò la sua azienda nel 1966. Ebbe subito un notevole successo e venne ingaggiato anche per realizzare abiti per diversi film: tra questi il celebre tubino di paillettes indossato da Audrey Hepburn nel film del 1967 Due per la strada, e gli abiti di Jane Fonda nel film del 1968 Barbarella. Si era ritirato dalla moda nel 1999, lasciando la direzione artistica della sua azienda prima allo stilista indiano Manish Arora e dal 2013 al francese Julien Dossena, che ne è tuttora direttore creativo.