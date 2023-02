«Nessuno è diventato vecchio su internet, almeno fino ad ora»

Forse è per questo che ora, verso i miei sessant’anni, dentro l’atrio enorme della stazione di Firenze, in un giugno afosissimo, immagino il mio zaino in spalla come “un problema”, esattamente come immagino sia un problema, per me e per tutti, la mia nuova vecchiaia digitale.

Gli specchi.

Col passare del tempo l’immagine che lo specchio ci restituisce si allontana da noi. Quell’uomo o quella donna riflessi non saremo noi, faticheremo a riconoscerci, invocheremo, quando possibile, cause di forza maggiore in nostra difesa. Cosí lo specchio, invecchiando, diventa il luogo della fatica di sé, quello in cui una prova tangi- bile tenta di rimettere le cose in ordine senza piú riuscirci. Tu sei quello! Guardati, tu non sei ciò che senti di essere!

Quando negli anni Sessanta del secolo scorso furono messi in commercio i primi registratori portatili le persone incidevano su nastro magnetico la propria voce e l’ascoltavano per la prima volta. Lo stesso accadde piú avanti con le immagini in movimento delle prime videocamere amatoriali. Non ci eravamo mai ascoltati. Non ci eravamo mai visti camminare. Ascoltavamo il nastro, premevamo il tasto pausa e poi esclamavamo: ma questo non sono io! La nostra voce, raccolta da fuori di noi, aveva i tratti dell’originalità imperfetta. Eravamo noi senza esserlo del tutto, il suono di un noi che proveniva da un’altra dimensione.

Anche la nostra immagine proiettata nello specchio ha qualcosa di simile. Quell’uomo con i capelli bianchi, che ancora un po’ resistono (mio padre ha perso i capelli assai prima di me, quando era ancora giovane e questo è stato per me motivo di stupido orgoglio), sono io senza essere io. Durante il processo fisico che riguarda tutti, a un certo punto del percorso lo specchio rifletterà nuove immagini di noi che non saremo piú disposti ad accettare. Da quel momento gli specchi saranno i nostri nemici. Li eviteremo, per quanto possibile, rimarremo di fronte a essi giusto il minimo indispensabile.

La vecchiaia, quando arriva, smette di guardarsi allo specchio e di scattarsi foto. Detesta i promemoria e tenta di evitarli. La vecchiaia ruota l’obiettivo del selfie e si concentra sul panorama: fotografa i fiori e gli altri umani intorno. La vecchiaia digitale ha l’anima del cronista. L’immagine di noi, quella piú intima, resta invece custodita in un nuovo rullino fotografico interiore: nei tempi delle connessioni ubique un luogo inaccessibile a chiunque altro.

Il primo ritiro strategico? Solo mezza faccia dentro il selfie, l’altra metà della scena un innocuo panorama o una natura morta in un interno poco illuminato. Il secondo ritiro strategico? Via dall’inquadratura anche la mezza faccia di prima.

Il nostro rullino esteriore continuerà a rappresentarci là fuori, negli ambiti digitali che frequentiamo usualmente, ma si tratterà solo di un’impressione. I nostri amici avranno di noi solo vecchie foto, quando capiterà di incontrarci di persona dopo tanti anni sembreremo Walter Matthau che incontra il fratello in aeroporto dopo molto tempo, lo guarda stupito e gli grida: «Ma sei pelato! Ma quanto sei pelato?» L’altro deluso risponde: «È questa la prima cosa che mi dici dopo cosí tanto tempo?».

Saremo abbastanza pelati da non mostrarci piú agli altri. E sarà quello il prezzo da pagare.

Mentre diventeremo pelati, o grassi, o in ottima forma ma comunque impresentabili in base alle categorie che avremo previsto per noi stessi, una parte di noi scomparirà dalla rete. Resteranno le parole, perché le parole non hanno carta d’identità (per la verità ce l’hanno ma è un documento di non facile consultazione), svaporeranno le immagini, perché le foto sono il ritratto impietoso e alla portata di chiunque del tempo che è passato.

Jurgenson e P. J. Rey scrissero anni fa un saggio nel quale dicevano che la riservatezza e l’esposizione di sé in rete non sono un prodotto a somma zero. Non è vero – insomma – che al crescere di una si riduca l’altra. A differenza di quello che si pensa comunemente, per lo meno dentro certi ambiti digitali, io potrò scegliere di incrementare la parte di me che intendo rendere pubblica e potrò allo stesso tempo aumentare le cose della mia vita che vorrò tenere riservate. Potrò godere di moltissima privacy su alcuni argomenti e scegliere di non averne nessuna su altri. E questo complica molto le cose, per lo meno a riguardo del luogo comune che sentiamo ripetere continuamente a proposito della privacy che è morta, e che su internet tutti sanno tutto di tutti. Il mio rullino esteriore è qui accanto a me, è l’unico che al momento intenderò mostrarvi: tutto il resto, le prove del tempo che è scivolato su di me, continueranno a non essere affari vostri. Almeno fino a quando non ci incontreremo in un aeroporto.