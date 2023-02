L’Unione Europea si sta incartando sugli aiuti di stato

Mercoledì la Commissione Europea ha presentato un nuovo piano per sostenere con fondi pubblici le aziende europee che si impegnano a rendere più sostenibili dal punto di vista ambientale i propri processi di produzione. Il piano si chiama Green Deal Industrial Plan ed è considerata la risposta europea all’Inflation Reduction Act (IRA), approvato dagli Stati Uniti nell’estate del 2022, cioè il più grande investimento pubblico della storia americana per combattere il riscaldamento globale.

Il Green Deal Industrial Plan però sta ricevendo molte critiche e ha scontentato un po’ tutti. Il dibattito riflette le difficoltà che l’Unione Europea sta incontrando nel mettere mano alle proprie norme sui sussidi pubblici alle aziende private, piuttosto rigide. Secondo alcuni sarebbero eccessivamente datate e inadatte a un mondo in cui le principali potenze stanziano sussidi miliardari a favore delle proprie aziende. Altri invece ritengono che un eccessivo rilassamento di queste norme favorirebbe solo i paesi europei più grandi, gli unici che possono permettersi di stanziare finanziamenti simili, e che quindi aumenterebbero le disparità fra i paesi dell’Unione.

La discussione su una eventuale riforma delle norme europee sugli aiuti di stato è così delicata e spinosa che finora non era mai stata affrontata direttamente dalla commissione guidata da Ursula von der Leyen, a cui rimane poco più di un anno di mandato. Il piano ha l’obiettivo di sostenere le aziende più virtuose. Prevede in sostanza procedure più rapide e semplificate per le aziende che vogliono accedere a fondi e aiuti statali di entità ancora imprecisata; implicitamente dà inoltre più margine politico ai governi che intendono finanziarle.

Il piano sarà discusso dai capi di stato e di governo dell’Unione nel Consiglio Europeo previsto per il 9 e 10 febbraio a Bruxelles, in Belgio.

The road to net-zero will be the greatest transformation of our times.

Those who invest fast today will secure their place in this new economy. We have a strong starting point.

And today we presented the Green Deal Industrial Plan to continue to lead this transition ↓

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 1, 2023