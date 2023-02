Il governo ha approvato l’autonomia differenziata

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata proposto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli e molto discusso nelle ultime settimane, per le importanti novità che potrebbe introdurre in termini di competenza su alcune materie da parte delle regioni.

L’autonomia differenziata è un meccanismo che consentirà alle regioni cosiddette “ordinarie” (cioè tutte tranne le cinque a statuto speciale: Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) di chiedere allo Stato la competenza esclusiva su 23 materie. Tra queste ce ne sono alcune particolarmente delicate e importanti, come l’istruzione, la sanità, la produzione di energia e la tutela dell’ambiente.

È una proposta di cui si parla da anni, resa possibile dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che introdusse la possibilità in un comma dell’articolo 116. Da allora non è mai stata attuata, nonostante alcuni governi ci abbiano provato: Calderoli e il governo di Giorgia Meloni invece sembrano avere molte più possibilità di riuscirci, e puntano ad avere le prime intese tra lo Stato e le regioni entro la fine dell’anno.

Negli ultimi mesi erano circolate varie bozze del disegno di legge sull’autonomia differenziata: il testo approvato dal Consiglio dei ministri è un po’ diverso, ma le sue parti fondamentali sono rimaste più o meno le stesse, e sono anche quelle che negli ultimi mesi hanno attirato alla proposta le maggiori critiche e contestazioni da parte di studiosi, di membri dell’opposizione e di molti rappresentanti locali delle regioni del Sud.

In base al disegno di legge approvato, l’iniziativa per chiedere l’autonomia spetterà alle regioni, che dovranno farne richiesta alla presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali: quest’ultimo entro 30 giorni potrà avviare il negoziato con la regione, dopo essersi confrontato con i ministri competenti per le materie per cui è stata richiesta l’autonomia. Al termine di diversi passaggi burocratici ci sarà poi l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri e la successiva emanazione di una legge che in sostanza stabilisce l’autonomia per quella regione.

Nell’intesa raggiunta tra la regione che ha chiesto l’autonomia e lo stato dev’essere indicata la durata dell’accordo, che non può superare i 10 anni: al termine di quel periodo sarà rinnovato automaticamente, a meno che lo Stato o la regione non decidano di non farlo. Nell’intesa devono essere anche indicate le modalità per chiedere eventualmente la cessazione dell’autonomia (che dovrà poi essere approvata dalle camere a maggioranza assoluta).

Nelle ultime settimane il confronto politico e di numerosi esperti si era soffermato soprattutto sulla parte più problematica di questo tipo di autonomia e che riguarda «i livelli essenziali di prestazione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (LEP). Secondo la Costituzione i LEP riguardano «i diritti civili e sociali» dei cittadini e delle cittadine. In molti avevano segnalato la necessità che la loro entità fosse stabilita prima delle richieste di autonomia differenziata, così da sapere la quantità di risorse da erogare a ciascuna regione richiedente. La determinazione dei LEP avverrà tramite una “cabina di regia”, come previsto nella legge di bilancio per quest’anno approvata alla fine del 2022, che comprenderà i vari ministri competenti. La cabina di regia dovrà identificare quali materie sono riconducibili ai LEP da garantire in tutto il territorio nazionale.

