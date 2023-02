La Corte di Cassazione ha anticipato al 24 febbraio l’udienza sul ricorso di Alfredo Cospito contro il 41-bis

La Corte di Cassazione ha anticipato al 24 febbraio l’udienza sul ricorso che Alfredo Cospito, il detenuto anarchico che dal 19 ottobre sta conducendo uno sciopero della fame, aveva chiesto per non essere più sottoposto al regime detentivo del 41-bis, che prevede pesanti restrizioni. Inizialmente la Corte di Cassazione aveva fissato l’udienza per il 20 aprile e l’aveva poi anticipata una prima volta al 7 marzo.

Sempre oggi la procura generale di Torino ha comunicato al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il proprio parere contrario alla revoca del 41-bis. Cospito è da alcuni giorni nel carcere di Opera, vicino a Milano, dopo il suo trasferimento da Sassari per essere in una struttura più idonea alle sue precarie condizioni di salute.