L’FBI sta perquisendo un’abitazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel Delaware per cercare altri “documenti riservati”

Mercoledì l’avvocato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere in un comunicato che l’FBI, la polizia federale statunitense, sta perquisendo un’abitazione di Biden a Rehoboth, una località marittima nel Delaware, per cercare se ci siano altri “documenti riservati” non riconsegnati da Biden dopo la sua vicepresidenza sotto Barack Obama: ne erano già stati trovati alcuni negli ultimi mesi, dopo altre perquisizioni che erano avvenute prima nell’ufficio di un centro studi di Biden a Washington, e poi nell’abitazione privata di Biden a Wilmington, sempre nel Delaware (la casa di Rehoboth è la casa al mare della famiglia Biden). L’avvocato di Biden, Bob Bauer, ha specificato che la perquisizione era già stata pianificata e che il presidente statunitense ha garantito la sua collaborazione.

Negli ultimi mesi ci sono state diverse controversie intorno all’uso di documenti riservati del governo degli Stati Uniti, che avevano riguardato prima l’ex presidente Donald Trump, poi lo stesso Biden e infine l’ex vicepresidente sotto Trump, Mike Pence. Tutti e tre, seppure in circostanze molto diverse (Trump per esempio aveva cercato di opporsi alla loro restituzione), avevano conservato documenti che contenevano informazioni riservate dopo aver lasciato i propri precedenti incarichi di governo.

