Si ritira Sergio Parisse, il miglior rugbista italiano di sempre

Sergio Parisse, l’ex capitano e il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale italiana di rugby, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da professionista. Lo ha detto in un’intervista al sito francese Rugbyrama: «Finirò il prossimo giugno. Questa volta è sicuro. So che dopo vent’anni trascorsi nel rugby professionistico ci saranno momenti difficili. So che mi mancherà e sto cercando di prepararmi».

Parisse ha compiuto 39 anni lo scorso settembre e da tempo si parlava di un suo probabile ritiro. Nel 2019, tuttavia, aveva lasciato lo Stade Français, la squadra parigina per cui aveva giocato per 14 anni, e si era trasferito al Tolone, dove aveva ripreso a giocare con continuità ad alti livelli.

È considerato uno dei migliori “numeri otto” di sempre, come nel rugby ci si riferisce ai giocatori di ruolo terza linea centro capaci di cavarsela un po’ dappertutto. È inoltre uno degli ultimi giocatori rimasti della vecchia generazione, nonché uno dei più longevi, con 21 stagioni disputate tra i professionisti.

Parisse iniziò a giocare a rugby in Argentina, paese in cui è nato e dove i suoi genitori, entrambi italiani, si erano trasferiti per lavoro. Si formò quindi in Argentina ma giocò sempre per l’Italia, esordendo con la Nazionale maggiore a diciotto anni. Nel 2002 fu poi ingaggiato dalla Benetton Treviso, dove rimase fino al 2005 vincendo due campionati italiani e una Coppa Italia.

Disputò le sue migliori stagioni tra il 2006 e il 2017, periodo in cui vinse due volte il campionato francese con lo Stade Français e una coppa europea. Nel 2008 e nel 2013 fu anche tra i candidati al premio come miglior rugbista al mondo.

Avrebbe dovuto giocare la sua ultima partita con l’Italia il 10 ottobre 2019 contro la Nuova Zelanda nell’ultimo turno dei gironi della Coppa del Mondo in Giappone. Tuttavia la partita fu annullata per via dell’arrivo di un tifone e da allora, complice anche la pandemia, Parisse non ha più avuto l’occasione di giocare la sua partita d’addio alla Nazionale. Tuttavia nell’intervista a Rugbyrama si è detto disponibile per una eventuale ultima convocazione al Sei Nazioni che inizia questo fine settimana.

