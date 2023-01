Domenica ci sono stati nuovi bombardamenti russi a Kherson e Kharkiv: sono state uccise almeno quattro persone

Domenica ci sono stati nuovi bombardamenti russi contro obiettivi civili nella parte orientale dell’Ucraina: sono state uccise almeno quattro persone. Gli attacchi sono stati compiuti a Kharkiv, la seconda città più grande del paese dopo la capitale Kiev, e a Kherson, che era stata liberata dall’esercito ucraino lo scorso novembre e poi attaccata nuovamente durante la vigilia di Natale. In un video diffuso domenica sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che a Kherson ci sono stati attacchi estesi per tutta la giornata, anche verso l’ospedale, dove sono state uccise tre persone e ne sono state ferite altre sei. A Kharkiv invece un missile ha colpito un palazzo in centro città: il governatore Oleh Syniehubov ha fatto sapere che nell’attacco è stata uccisa una donna e sono state ferite almeno tre persone. Al momento si sta cercando una donna dispersa.

Russia continues shelling Kherson. This time it attacked a hospital. There are dead and wounded, their number is being verified.

Terrorist state continues attacking civilians . pic.twitter.com/sGta6oPqDj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2023