L’ex esponente del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso ha annunciato l’ingresso nel PD

L’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che entrerà nel Partito Democratico e sosterrà Stefano Bonaccini alle primarie del prossimo 26 febbraio. «Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà», ha detto Giarrusso durante un incontro elettorale organizzato a Milano per sostenere la candidatura di Bonaccini. «Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente».

Giarrusso, che ha 48 anni e un passato da popolare inviato della trasmissione televisiva Le Iene, aveva lasciato il Movimento 5 Stelle alla fine di maggio. Aveva aderito al M5S in occasione delle elezioni politiche del 2018: era stato uno dei candidati più noti del partito in quelle elezioni, ma non aveva vinto nel suo collegio uninominale. In seguito aveva lavorato nello staff della consigliera della Regione Lazio Roberta Lombardi e aveva avuto un incarico di collaborazione al ministero dell’Istruzione. Alle elezioni europee del 2019 era stato eletto nella circoscrizione Italia insulare con 117.211 preferenze.