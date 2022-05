Dino Giarrusso ha lasciato il Movimento 5 Stelle

L’europarlamentare Dino Giarrusso ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle (M5S), e di avere intenzione di fondare un nuovo partito insieme ad altre persone che hanno già abbandonato il partito e altre che ne sono scontente.

Mercoledì, durante la trasmissione di La7 Coffe Break, ha motivato la sua decisione dicendo che «non sono io che lascio il Movimento 5 Stelle, ma è il Movimento che ha perso i suoi valori. Quei valori come la partecipazione che, invece, io conservo». Ha inoltre criticato la guida del partito da parte del presidente Giuseppe Conte, in particolare per il sostegno al governo Draghi. «Faccio un esempio: noi abbiamo dato vita al Superbonus, una misura che ha rivitalizzato l’economia, in Europa lodata da Von der Leyen, ma Draghi viene a Strasburgo e ne parla malissimo. Come facciamo a non farci rispettare così?», ha detto Giarrusso.

Giarrusso, che ha 47 anni e un passato da popolare inviato della trasmissione televisiva Le Iene, aveva aderito al M5S in occasione delle elezioni politiche del 2018: era stato uno dei candidati più noti del partito in quelle elezioni, ma non aveva vinto nel suo collegio uninominale. In seguito aveva lavorato nello staff della consigliera della Regione Lazio Roberta Lombardi e nel 2018 aveva avuto un incarico di collaborazione al ministero dell’Istruzione. Alle elezioni europee del 2019 era stato eletto nella circoscrizione Italia insulare con 117.211 preferenze.