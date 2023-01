Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che le prossime elezioni del paese saranno il 14 maggio, in anticipo di un mese rispetto a quanto previsto

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari e presidenziali del paese saranno il 14 maggio, in anticipo di circa un mese rispetto a quanto previsto. Erdogan ha specificato che la decisione verrà ufficializzata il 10 marzo.

Alle elezioni Erdogan si ricandiderà per mantenere il suo incarico, che ricopre dal 2014 (fino a quell’anno era stato primo ministro ininterrottamente dal 2003). Nel caso in cui nessun candidato otterrà più del 50 per cento dei voti, ci sarà un secondo turno due settimane dopo il primo, il 28 maggio.

Le elezioni in Turchia avranno probabilmente ripercussioni a livello mondiale: Erdogan è considerato uno dei leader più estremisti del mondo occidentale e in questi anni ha messo molte volte in difficoltà i suoi alleati della NATO – l’organizzazione per la reciproca difesa di cui fanno parte 30 paesi occidentali – mantenendo rapporti complici con la Russia di Vladimir Putin. Nonostante abbia contro di sé un’ampia alleanza composta da sei partiti d’opposizione, Erdogan gode ancora di una certa popolarità nel paese ed è favorito per essere rieletto.