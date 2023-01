Almeno nove persone sono state uccise in una sparatoria a Monterey Park, vicino a Los Angeles

Almeno nove persone sono state uccise in una sparatoria a Monterey Park, a una decina di chilometri da Los Angeles, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22 di sabato (le 7 del mattino in Italia) al termine dei festeggiamenti per il Capodanno cinese, organizzati nella zona con un festival cui ogni anno partecipano migliaia di persone. Per ora non ci sono molti dettagli, ma secondo alcune testimonianze l’attacco sarebbe stato svolto da una sola persona armata. A Monterey Park vivono circa 60mila persone e nell’area c’è una comunità cinese piuttosto ampia.