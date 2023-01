Weekly Beasts

Le foto di animali della settimana sono piene di tradizioni di varie parti del mondo: alcune riguardano pratiche che in molti posti sono illegali, come i combattimenti, altre invece hanno a che fare con consuetudini più innocue, come la benedizione degli animali in occasione della giornata di Sant’Antonio Abate. Una cosa che potreste imparare è che i vombati passano nel marsupio della madre il primo anno di vita, o che a volte gli zoo utilizzano gli alberi di Natale dismessi per intrattenere i loro ospiti, ma anche che in Kenya ci sono problemi con l’invasione di quelea beccorosso (chiamate per questo “locuste piumate”). Poi ci sono agnelli di razza Suffolk, aquile di mare, pinguini minori blu e un fennec, tra gli altri.