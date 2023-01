Partite e orari della 19ª giornata di Serie A

La 19ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si gioca tra sabato 21 e martedì 24 gennaio. Inizia con i tre anticipi di sabato, tra cui il derby campano tra Salernitana e Napoli. Domenica sono in programma quattro partite, da Sampdoria-Udinese all’ora di pranzo fino al posticipo tra Atalanta e Juventus, con quest’ultima che dopo la penalizzazione subita venerdì per il caso delle plusvalenze false si è ritrovata dalla terza alla decima posizione in classifica, a 12 punti di distanza dalla zona Champions League. La 19ª giornata di campionato si concluderà poi tra lunedì e martedì con i posticipi di Inter e Milan, che mercoledì hanno giocato la Supercoppa in Arabia Saudita.

Sabato 21

15.00

Verona-Lecce [Dazn]

18.00

Salernitana-Napoli [Dazn]

20.45

Fiorentina-Torino [Dazn, Sky]

Domenica 22

12.30

Sampdoria-Udinese [Dazn, Sky]

15.00

Monza-Sassuolo [Dazn]

18.00

Spezia-Roma [Dazn]

20.45

Atalanta-Juventus [Dazn]

Lunedì 23

20.45

Inter-Empoli [Dazn, Sky]

Martedì 24

20.45

Lazio-Milan [Dazn]

La classifica della Serie A dopo 18 giornate e la penalizzazione della Juventus:

Napoli 47 Milan 38 Inter 37 Lazio 34 Atalanta 34 Roma 34 Udinese 25 Torino 23 Fiorentina 23 Juventus 22* Bologna 22 Empoli 22 Monza 21 Lecce 20 Spezia 18 Salernitana 18 Sassuolo 16 Verona 9 Sampdoria 9 Cremonese 7

