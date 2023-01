È stato trovato il terzo nascondiglio di Matteo Messina Denaro, sempre a Campobello di Mazara

Giovedì pomeriggio è stato trovato il terzo nascondiglio di Matteo Messina Denaro, il capo di Cosa Nostra arrestato lunedì. Come gli altri due scoperti nei giorni scorsi, anche questo nascondiglio si trova a Campobello di Mazara, il paese in provincia di Trapani dove gli investigatori ritengono che Messina Denaro abbia trascorso del tempo negli ultimi sei mesi. È un appartamento al primo piano di via San Giovanni 260, poco distante dal primo nascondiglio scoperto, in vicolo San Vito, a sua volta a poche centinaia di metri dal secondo nascondiglio, in via Maggiore Toselli. Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, l’appartamento era vuoto e in vendita.

