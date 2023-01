Se vuoi che un film o una serie abbia successo su TikTok, mettici un balletto

Nelle classifiche dei film più visti al cinema nei primi giorni dell’anno, sia in Italia che negli Stati Uniti, c’è M3GAN, un horror che racconta la storia di una bambola-robot animata da un’intelligenza artificiale disposta a qualsiasi cosa per proteggere la bambina a cui è stata regalata. Tra le ragioni del suo successo al cinema c’è il fatto che una scena del trailer – e poi del film – ha avuto molto successo su TikTok, ispirando tutto un filone di video che ha aumentato il chiacchiericcio intorno al film e spingendo plausibilmente molti utenti della piattaforma ad andare a vederlo.

Nella scena in questione la bambola protagonista del film fa una specie di balletto inquietante, ma che ha allo stesso tempo anche qualcosa di malizioso e ipnotico: nei giorni successivi, molti utenti, specialmente tra i più giovani, lo hanno imitato su TikTok. Ma quello di M3GAN non è un caso isolato: inserire balletti brevi e d’impatto in film e serie tv si sta rivelando un modo sempre più efficace per ottenere promozione gratuita su TikTok, che nasce come piattaforma di condivisione di stacchetti musicali e premia molto questo tipo di contenuti.

Il regista di M3GAN, Gerard Johnstone, ha detto a NBC News di frequentare molto poco i social network e che la coreografia del film «non era stata creata con l’intenzione di farla diventare il prossimo fenomeno di TikTok». Tuttavia l’attrice Allison Williams, che interpreta uno dei personaggi principali del cast, ha detto in un’intervista che prima della pubblicazione del trailer si era discusso se lasciare la scena del balletto o se toglierla per creare un effetto sorpresa nel film. E ha aggiunto: «le potenze del marketing della Universal [Picture, la società di distribuzione del film, ndr] hanno avuto ragione a tenerlo nel trailer perché onestamente non ha fatto che bene». La campagna di marketing del film ha puntato molto sul balletto di M3GAN, facendolo interpretare a un corpo di ballo in occasione di molti eventi promozionali.

La scena del ballo di M3GAN ricorda molto una scena della serie tv di Netflix Mercoledì, uscita a fine novembre, che è diventata un grandissimo fenomeno virale su TikTok (con oltre 40 miliardi di visualizzazioni) e sul web in generale. La scena è quella del ballo della scuola, in cui la protagonista della serie, Mercoledì Addams, si esibisce sulle note di “Goo Goo Muck” dei The Cramps con una serie di passi e mosse bizzarri e un po’ scalmanati, mantenendo il suo sguardo spiritato e trasmettendo tutta la stranezza che caratterizza il suo personaggio.

Il balletto – che l’attrice Jenna Ortega ha detto di aver coreografato da sola – è rimasto per settimane tra i principali trend di TikTok ed è stato in qualche modo reinventato dagli utenti della piattaforma: in una delle sue versioni più comuni è stato adattato alla canzone di Lady Gaga “Bloody Mary”, del 2011. Anche per via della viralità su TikTok, in breve tempo Mercoledì è diventata una delle serie di maggior successo nella storia di Netflix.

Prima ancora di uscire su Netflix il giorno di Natale, il musical ispirato al romanzo per ragazzi Matilde di Roald Dahl era già diventato un fenomeno su TikTok grazie al balletto fatto dal personaggio di Hortensia mentre guida una specie di rivolta di bambini nei corridoi della scuola. In un’intervista a Variety la coreografa del film, Ellen Kane, ha detto: «so che la danza è popolare su TikTok ma non avevo realmente capito quanto fosse popolare».

Un altro balletto di un film recente che ha avuto un successo simile è quello del thriller Fresh, del 2022, in cui i due protagonisti interpretati da Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan si muovono a ritmo di “Endless Summer Nights” di Richard Marx. Su TikTok il balletto – molto meno elaborato di quello di Mercoledì e M3GAN – era diventato virale ma con un sottofondo diverso: una versione accelerata della canzone del 2015 di Demi Lovato “Cool for the Summer”.

Questo genere di attenzioni e rielaborazioni da parte degli utenti di TikTok, però, può capitare in realtà anche a scene di ballo più brevi e apparentemente insignificanti: seppure in misura minore, per esempio, è diventato un meme anche una semplice mossa fatta da Miles Teller nella scena della partita di rugby in spiaggia di Top Gun: Maverick, il sequel di Top Gun uscito nel 2022.

Non è una novità che le scene di ballo riscuotano successo tra gli spettatori di film e serie tv, e nella storia del cinema (e non solo dei musical) ci sono moltissimi esempi di film che sono ricordati per i momenti in cui i protagonisti danzano: da Dirty Dancing a Pulp Fiction, solo per citarne due. La novità è che oggi molte di queste scene si stanno uniformando per adattarsi ai formati più efficaci su TikTok, brevi, stravaganti e facilmente replicabili (oltre che facilmente adattabili a un taglio verticale), e al pubblico giovane che ne fa maggiormente utilizzo.

Per esempio una scena di ballo che non ha avuto alcun successo sui social è il finale del film Rumore Bianco, diretto da Noah Baumbach e uscito in Italia a fine dicembre, che infatti è pensato per un pubblico diverso da quello che frequenta maggiormente TikTok e che, a differenza degli esempi citati fin qui, probabilmente non era stata scritta con quell’obiettivo.