TikTok si sta attrezzando sempre di più per gli influencer

Il social network per la condivisione di video TikTok sta lavorando a un nuovo “Talent Management Portal”, ovvero un portale su cui agenti e manager che rappresentano i creatori di contenuti attivi su TikTok possono mettersi direttamente in contatto con le aziende per stringere degli accordi di collaborazione per le campagne di marketing.

La novità serve a rendere ancora più facile il lavoro dei creator, alcuni dei quali fanno decine (e, più raramente, centinaia) di migliaia di euro grazie a ciascuna di queste campagne. Il portale serve ad aiutare soprattutto tiktoker molto impegnati e richiesti, che sempre più spesso hanno un agente o un manager che li aiuta a trovare nuove collaborazioni, a contrattare i compensi o a individuare le campagne più coerenti con i loro valori o interessi.

Il portale è pensato insomma come ulteriore passo nella direzione della professionalizzazione dei creatori di contenuti per i social network, che per quasi un decennio hanno fatto molta fatica ad essere riconosciuti come categoria professionale. E serve anche a TikTok per convincere i suoi utenti più prolifici a rimanere sulla piattaforma, mentre app rivali come YouTube provano a diventare più competitive condividendo una porzione maggiore dei propri ricavi con i creator.

Già nel 2019 TikTok aveva aperto Creator Marketplace, per mettere in contatto le aziende con i creator più adatti a fare pubblicità ai loro prodotti: negli anni seguenti anche YouTube, Snap, Facebook e Instagram avevano creato piattaforme simili. In precedenza, le aziende che volevano lavorare insieme agli influencer facevano molta più fatica ad individuare le persone più adatte al loro marchio e a ottenere dati sulla riuscita di una specifica campagna. Piattaforme come Creator Marketplace, invece, permettono tra le altre cose di filtrare gli influencer con cui collaborare in base alle dimensioni del loro pubblico e alla sua composizione geografica, anagrafica e di genere, il che è utile per campagne mirate a un segmento specifico della popolazione.

Negli ultimi quattro anni, 800 mila creator hanno usato il Creator Marketplace. Il nuovo Talent Management Portal permetterà loro di condividere l’accesso con agenti e manager, consentendo di negoziare contratti, gestire le richieste da parte delle aziende e analizzare i dati sull’andamento delle campagne di marketing, senza però condividere anche l’accesso al profilo TikTok vero e proprio. Il portale è attualmente in fase di collaudo, e non si sa ancora quando sarà reso disponibile al pubblico.