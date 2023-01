La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha annunciato le sue dimissioni dopo le polemiche per un video di auguri di capodanno

La ministra della Difesa del governo tedesco, Christine Lambrecht, ha annunciato le sue dimissioni dopo le polemiche per un video di auguri di capodanno pubblicato sui social network.

Lambrecht ha 57 anni e in passato era stata ministra della Famiglia e viceministra all’Economia quando il ministro era Olaf Scholz, che oggi invece è cancelliere. Da giorni Lambrecht era criticata per avere pubblicato un video di auguri sui social network registrato il 31 dicembre 2022 giudicato poco opportuno: nel video Lambrecht parla della guerra in Ucraina mentre in sottofondo si vedono dei fuochi d’artificio per i festeggiamenti di capodanno. Lambrecht inoltre cita la guerra in Ucraina in mezzo a un elenco di cose molto diverse avvenute nel 2022, fra cui «incontri con persone interessanti e speciali, che ringrazio».

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu — Ulrike Franke (@RikeFranke) January 1, 2023

Lambrecht non è nuova comunque a inciampi nella sua comunicazione pubblica: qualche mese fa fece salire a bordo di un elicottero militare suo figlio di 21 anni, che poi pubblicò la foto sui social network, attirando varie polemiche.