È morto Costantino II, che fu l’ultimo re di Grecia

Martedì sera è morto a 82 anni Costantino II, che fu l’ultimo re della Grecia fino al 1973, prima che nel paese fosse abolita la monarchia e proclamata la Repubblica. Era ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Atene, hanno detto ad Associated Press i medici che lo avevano in cura, senza specificare di cosa sia morto. Non ci sono ancora stati annunci ufficiali sulla sua morte da parte della famiglia. Prima di diventare re, in gioventù Costantino II era stato anche un atleta di un certo rilievo: a vent’anni vinse l’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nella vela a squadre.

Salì al trono nel 1964, in un periodo particolarmente turbolento in Grecia dal punto di vista politico: solo tre anni dopo nel paese ci fu un colpo di stato militare, che Costantino II decise di appoggiare, o almeno di non osteggiare apertamente. Nel frattempo però stava preparando un contro-colpo di stato per rimuovere la giunta militare: questo fallì nel dicembre del 1967 e Costantino II insieme alla famiglia andò volontariamente in esilio, rifugiandosi in Italia (poi anche in Danimarca e in Inghilterra).

Fu deposto formalmente dalla giunta militare nel 1973, e quindi il suo regno risulta essere durato in tutto 9 anni, e fu istituita la Repubblica: nell’anno successivo in Grecia due referendum confermarono quella decisione. Costantino II era discendente della famiglia reale di Danimarca dei Glücksburg, cugino di re Carlo III d’Inghilterra e padrino del principe William. Nel 2004 ebbe un ruolo nel Comitato Olimpico Internazionale durante le Olimpiadi ad Atene.

