Un lavoro al Post, sui social

Fin dall’inizio della sua breve ma ricca storia il Post è esistito anche sui social. Prima su Twitter e Facebook, poi su Instagram, su Telegram, e da alcuni mesi anche su TikTok. Il lavoro sulle piattaforme social è uno dei modi in cui il Post è riuscito a coinvolgere nuovi lettori e nuove lettrici, a far crescere il rapporto con quelli già esistenti, e a promuovere i contenuti e l’approccio del Post anche fuori dalle pagine del sito.

Le persone che si occupano dei social, al Post, per contiguità di esperienze e linguaggi, si occupano anche della gestione e moderazione dello spazio dei “commenti” del sito, dedicato alle abbonate e agli abbonati: il loro ruolo prevede una costante condivisione con la redazione, ma è anche in continuo contatto con i lettori e le lettrici.

Per un progetto che da sempre cerca complicità con i suoi utenti è un lavoro prezioso e importante, e con la crescita del Post ha richiesto sempre più impegno. Per questo vogliamo investirci ancora e coinvolgere una persona in più: non è necessario che abbia molta esperienza, ma deve essere interessata a farsela e a crescere dentro al Post.

Se pensi che la cosa possa interessarti, trovi altre informazioni qui, insieme alle istruzioni per presentare la tua candidatura.