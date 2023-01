In Inghilterra saranno vietate le posate, i piatti e le vaschette per il cibo fatte di plastica monouso. Lo ha comunicato Thérèse Coffey, la ministra dell’Ambiente, del Cibo e degli Affari rurali, sostenendo che il divieto «avrà un grosso impatto» nel ridurre l’inquinamento ambientale provocato dai miliardi di prodotti di plastica usati e gettati ogni anno. Non è ancora chiaro quando entrerà in vigore il divieto: misure simili erano già state introdotte sia in Galles che in Scozia.

Nel 2020 l’Inghilterra aveva già vietato l’utilizzo di alcuni prodotti di plastica monouso, come le cannucce, i cotton fioc e i bastoncini per mescolare le bevande. L’anno successivo poi il governo britannico aveva proposto di vietarne anche altri per provare a ridurre l’inquinamento: secondo alcune stime, ogni anno in Inghilterra vengono usati 1,1 miliardi di piatti di plastica monouso e più di 4 miliardi di posate, ma solo il 10 per cento viene riciclato. La misura riguarderà i prodotti in plastica monouso che si usano in bar, ristoranti e per il cibo d’asporto, ma non quelli che si trovano in negozi e supermercati, che il governo ha fatto sapere di voler gestire con altri provvedimenti.

