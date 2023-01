Una settimana dopo l’arresto cardiaco, il giocatore di football americano Damar Hamlin è stato dimesso dall’ospedale di Cincinnati

Damar Hamlin, il giocatore di football americano dei Buffalo Bills rianimato dopo l’arresto cardiaco avuto durante una partita di campionato, è stato dimesso dall’ospedale di Cincinnati. Non essendo più in condizioni critiche è stato trasferito all’ospedale di Buffalo, nello stato di New York, per continuare a essere monitorato. Su Twitter Hamlin ha scritto: «Grato per le fantastiche cure che ho ricevuto. Felice di essere tornato a Buffalo. I dottori e le infermiere del Buffalo General Hospital mi hanno già fatto sentire a casa».

Grateful for the awesome care I received at UCMC. Happy to be back in Buffalo. The docs and nurses at Buffalo General have already made me feel at home! 🏩🫶🏾. — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 9, 2023

Lunedì, il dottor William A. Knight dell’UC Medical Center di Cincinnati ha detto che il trasferimento di Hamlin è «l’inizio della nuova fase della sua guarigione».

Hamlin, che ha 24 anni, era caduto a terra dopo uno scontro di gioco la scorsa settimana durante la partita di National Football League (NFL) tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. La partita era iniziata da poco quando Hamlin aveva provato a fermare Tee Higgins, ricevitore dei Bengals in possesso del pallone. L’impatto tra i due era stato duro, ma nella norma per una partita di football americano. Higgins però aveva colpito Hamlin in pieno petto con la spalla destra e la testa protetta dal casco. In un primo momento Hamlin si era rialzato normalmente, ma subito dopo era crollato a terra all’indietro.