Una nave da guerra statunitense ha attraversato lo stretto di Taiwan

Giovedì una nave da guerra statunitense è transitata nello stretto di Taiwan, quello che separa l’isola di Taiwan dalla Cina. Il passaggio della nave, il cacciatorpediniere USS Chung-Hoon, è stato definito dalla Marina statunitense un’operazione «di routine» ma è stata molto criticato dalla Cina. Il portavoce dell’ambasciatore cinese a Washington D.C. ha definito il transito della nave un tentativo degli Stati Uniti di «mostrare i muscoli» e una provocazione che porta solo a disordini e a «minare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan».

Da mesi tra Stati Uniti e Cina ci sono grosse tensioni diplomatiche per via di Taiwan, che è di fatto uno stato indipendente ma è rivendicato come parte del suo territorio dalla Cina, che considera lo stretto parte delle sue “acque interne”. Secondo gli Stati Uniti, alleati di Taiwan, gran parte dello stretto va invece considerato come “acque internazionali” e deve essere per questo liberamente percorribile.

Le tensioni erano aumentate lo scorso agosto a causa del viaggio a Taiwan della ex speaker della Camera americana Nancy Pelosi. Allora la Cina aveva risposto a quella che riteneva un’interferenza degli Stati Uniti nel suo rapporto con Taiwan con massicce esercitazioni militari, sia marittime che aeree, tutto intorno all’isola.