Le auto più vendute nel 2022

Come ogni anno l’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia, con una serie di dati e considerazioni sull’andamento del mercato automobilistico.

Nel 2022 sono state immatricolate in tutto 1.316.702 auto, oltre 141.000 in meno rispetto al 2021, con un calo del 9,7 per cento. L’UNRAE sottolinea come il dato di quest’anno sia vicino al minimo storico registrato nel nel 2013, quando vennero immatricolate 1.304.500 auto. È persino peggiore del dato del 2020, quando a causa della pandemia ci fu un crollo del mercato e furono solo 1.381.496 le auto immatricolate.

L’auto più venduta è ancora la Fiat Panda (come già negli ultimi tre anni), seguita da Lancia Ypsilon e Fiat 500 (che erano rispettivamente al terzo e secondo posto anche lo scorso anno). La quarta auto più venduta è la Dacia Sandero, che è anche la prima auto in classifica a non fare parte del gruppo Stellantis.