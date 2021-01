Le auto più vendute in Italia nel 2020

L’associazione di categoria UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2020: durante tutto l’anno, in Italia sono state immatricolate 1.381.496 auto, il 28 per cento in meno rispetto al 2019. È un calo enorme se paragonato all’andamento degli ultimi anni: nel 2019 le immatricolazioni erano state 1.916.320 e nel 2018 1.910.701. Il calo delle immatricolazioni si spiega con la pandemia da coronavirus e con la conseguente crisi economica che ha rallentato il mercato dell’automotive.

Il gruppo con più immatricolazioni in Italia è sempre FCA, con 332.983 auto immatricolate, ma in calo del 26,77 per cento rispetto al 2018. Per quanto riguarda i tipi di alimentazione, le auto più vendute sono sempre quelle a benzina (523.140), seguite da quelle diesel (461.274) e da quelle ibride elettriche (223.321).

Il modello più venduto in assoluto rimane la Fiat Panda, come l’anno scorso, seguita dalla Lancia Ypsilon, mentre al terzo posto c’è la Fiat 500X. La Dacia Duster, che lo scorso anno era al terzo posto delle auto più immatricolate, è invece solo quindicesima.

