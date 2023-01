È morto a 81 anni l’ex terrorista altoatesino Heinrich Oberleiter

Il 4 gennaio è morto a 81 anni Heinrich Oberleiter, noto perché negli anni Sessanta fece parte di un’organizzazione terroristica di separatisti altoatesini. È morto per le conseguenze di un incidente stradale in Germania.

Oberleiter era stato condannato all’ergastolo per aver partecipato ad atti terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967: nello specifico per atti dinamitardi contro tralicci elettrici e contro una piccola caserma della Guardia di Finanza in quel momento disabitata. Al momento della condanna risiedeva in Austria e il governo austriaco aveva sempre negato la sua estradizione in Italia, per questo motivo non aveva mai scontato la pena.

Nel dicembre del 2021, infine, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva graziato, tenendo conto del fatto che le sue azioni terroristiche non provocarono morti, e perché aveva «espresso ripudio della violenza e forte rammarico per le vittime di tutti gli attentati di quel periodo e per il dolore arrecato alle loro famiglie».