Le foto del secondo giorno della veglia pubblica di Benedetto XVI

Per il secondo giorno consecutivo migliaia di persone si sono messe in coda fuori dalla basilica di San Pietro per vedere e omaggiare la salma del papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, morto lo scorso 31 dicembre a 95 anni. Secondo le stime della Gendarmeria vaticana, martedì pomeriggio erano già passate dalla veglia circa 25mila persone: in tutta la giornata di lunedì erano state circa 65mila.

Tra i personaggi pubblici che si sono presentati martedì a San Pietro c’erano anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e l’arcivescovo tedesco Georg Gänswein, che è stato segretario personale di Benedetto XVI durante il suo pontificato e anche dopo la sua rinuncia nel 2013, vivendo sostanzialmente con lui fino alla sua morte. Lunedì avevano fatto visita alla salma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra gli altri.

La veglia pubblica continuerà martedì fino alle 19 e poi mercoledì, dalle 7 alle 19. I funerali di Benedetto XVI saranno invece giovedì 5 gennaio: la messa esequiale (cioè quella con cui si celebra il funerale) si terrà alle 9:30, presieduta da papa Francesco.