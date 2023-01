Le foto della veglia pubblica di Benedetto XVI

Lunedì la salma del papa emerito Benedetto XVI – al secolo Joseph Ratzinger, morto sabato 31 dicembre a 95 anni – è stata traslata nella basilica di San Pietro, e alle 9 di mattina è incominciata la veglia pubblica: la salma rimarrà esposta per la venerazione dei fedeli fino a mercoledì sera. Migliaia di persone sono in coda per omaggiare il papa emerito, e nella mattinata sono andati in visita anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I funerali si svolgeranno giovedì mattina nella basilica di San Pietro e saranno in un certo senso unici, visto che a celebrarli sarà papa Francesco: non era mai successo che un papa celebrasse i funerali di un altro papa, e in più non si seguirà il protocollo rimasto sostanzialmente immutato per centinaia di anni in caso di morte di un pontefice. Benedetto XVI infatti è stato il primo papa a dimettersi in più di seicento anni: l’ultimo prima di lui era stato Gregorio XII nel 1415. Una volta terminato il funerale, la salma di Benedetto XVI verrà sepolta nelle Grotte Vaticane, sotto la basilica di San Pietro, dove sono seppelliti molti altri papi.

