L’aeroporto di Damasco è stato colpito da alcuni missili: secondo l’esercito siriano l’attacco è stato compiuto da Israele

Lunedì nelle prime ore del mattino c’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto di Damasco, la capitale della Siria: sono stati uccisi due soldati e altre due persone sono state ferite. Secondo l’esercito siriano, i missili sarebbero stati sparati da Israele, che però non ha commentato la notizia.

Non si sa il motivo dell’attacco, ma l’ipotesi più probabile è che Israele volesse colpire quelli che ritiene essere obiettivi militari legati all’Iran e al suo alleato Hezbollah, gruppo radicale sciita libanese che riceve armi che transitano dalla Siria e il cui nemico principale è proprio Israele: sembra infatti che insieme all’aeroporto sia stato colpito anche un deposito di armi vicino a una struttura nel sud di Damasco. Non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere: in passato Israele aveva già compiuto numerosi attacchi simili in territorio siriano.