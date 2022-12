Anche Francia e Regno Unito imporranno tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina

Venerdì i governi di Francia e Regno Unito hanno annunciato che le persone in arrivo dalla Cina dovranno sottoporsi a tamponi antigenici per il coronavirus. I due paesi si sono così uniti insieme alla Spagna a una misura che in Europa era stata inizialmente adottata solo dall’Italia, dopo aver originariamente detto, in entrambi i casi, di non voler introdurre alcun controllo nei confronti di viaggiatori e viaggiatrici cinesi.

In Italia chi arriva dalla Cina deve sottoporsi a un tampone una volta arrivato all’aeroporto, mentre in Francia e nel Regno Unito dovrà presentare un tampone antigenico negativo eseguito nell’arco delle 48 ore precedenti alla partenza. Nel Regno Unito la misura entrerà in vigore il prossimo 5 gennaio, in Francia non è ancora stato comunicato. Il governo francese ha detto però che a partire dal 1° gennaio verranno anche svolti tamponi casuali direttamente in aeroporto, che verranno poi sequenziati per vedere quali sono le varianti presenti.

