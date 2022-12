Exor ha presentato la lista dei candidati per il nuovo Consiglio di amministrazione della Juventus

Exor, la società d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann, ha presentato la lista dei candidati per il nuovo consiglio di amministrazione della Juventus, di cui detiene la maggioranza delle quote. Sono Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. L’assemblea degli azionisti per l’approvazione del nuovo Consiglio di amministrazione è convocata il 18 gennaio, mentre il 27 dicembre si terrà la seduta per l’approvazione del bilancio 2021/2022 con l’attuale Consiglio dimissionario, presieduto da Andrea Agnelli.

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del consiglio d’amministrazione del club si erano dimessi dai loro incarichi lunedì 28 novembre.

Negli ultimi mesi la società aveva rinviato per due volte l’assemblea degli azionisti per le questioni legate ai suoi ultimi bilanci, sotto indagine da un anno e in fase di verifica da parte della Consob, l’organo che vigila sulle società quotate nella borsa italiana. Quest’ultima aveva richiesto di recente alla Juventus di «predisporre i documenti economico patrimoniali» e di rivedere il progetto di bilancio ancora in fase di approvazione.