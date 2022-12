Gianni Cuperlo si è candidato alla segreteria del PD

Gianni Cuperlo, noto esponente del Partito Democratico, si è candidato alla segreteria del partito. Lo ha annunciato in un’intervista a Repubblica, in cui ha detto: «Con umiltà ci sarò perché in discussione questa volta è l’esistenza del Pd». Le primarie del PD si terranno il 19 febbraio 2023, e oltre a Cuperlo si sono già candidate altre tre persone: Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna e attualmente deputata, e l’ex ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Cuperlo ha 61 anni, è deputato ed è già stato candidato alle primarie del Partito Democratico nel 2013. Arrivò secondo, prendendo il 18 per cento dei voti contro il 67 per cento di Matteo Renzi. Divenne poi presidente del PD, con Renzi segretario, e da allora è sempre rimasto nel gruppo dirigente del partito.